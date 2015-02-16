Справу екс-співробітників "Беркута" Зінченко і Аброськіна направлено до Апеляційного суду
Колегія суддів Печерського райсуду Києва прийняла рішення передати справу колишніх співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна до Апеляційного суду для визначення підсудності справи.
Крім цього, колегія суддів ухвалила рішення про самовідвід суддів Сергія Вовка та Олесі Батрин від розгляду справи, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожСуд ще на два місяці продовжив арешт екс-беркутівцю, підозрюваному у розстрілі майданівців (відео)
Колегія задовольнила самовідвід Вовка і Батрин у зв'язку з тим, що вони брали участь у досудовому слідстві по справі в якості слідчих суддів.
Крім того, у зв'язку з тим, що в Печерському суді не вдається зібрати колегію суддів з трьох суддів, які б не мали раніше відношення до справи екс-беркутівців, колегія суддів вирішила передати справу в Апеляційний суд Києва, щоб він визначив подальшу підсудність цієї справи - який саме суд надалі буде розглядати цю справу.
Як повідомляв УНІАН, минулого року в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування в відношенні колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченко, обвинувачених у розстрілі 39 активістів Майдану, і передали справу до Печерського райсуду.
23 січня суд продовжив Сергію Зінченку і Павлу Аброськіну термін утримання під вартою до 23 березня.