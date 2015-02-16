Справу екс-співробітників "Беркута" Зінченко і Аброськіна направлено до Апеляційного суду

Крім цього, колегія суддів ухвалила рішення про самовідвід суддів Сергія Вовка та Олесі Батрин від розгляду справи, передає кореспондент УНІАН.

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Колегія задовольнила самовідвід Вовка і Батрин у зв'язку з тим, що вони брали участь у досудовому слідстві по справі в якості слідчих суддів.

Крім того, у зв'язку з тим, що в Печерському суді не вдається зібрати колегію суддів з трьох суддів, які б не мали раніше відношення до справи екс-беркутівців, колегія суддів вирішила передати справу в Апеляційний суд Києва, щоб він визначив подальшу підсудність цієї справи - який саме суд надалі буде розглядати цю справу.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування в відношенні колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченко, обвинувачених у розстрілі 39 активістів Майдану, і передали справу до Печерського райсуду.

23 січня суд продовжив Сергію Зінченку і Павлу Аброськіну термін утримання під вартою до 23 березня.