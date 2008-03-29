ГАК оскаржить рішення ВР про дострокові вибори до Київради

Депутат Київської міської ради, лідер Громадського активу Києва Олександр ПАБАТ має намір звернутися до Вищого адміністративного суду і оскаржити постанову Верховної Ради про позачергові вибори в Києві в частині перевиборів депутатів міськради.

Як повідомляє тижневик “Дзеркало тижня”, О.ПАБАТ мотивує свої дії бажанням зберегти "добре ім’я депутатів блоку".

При цьому лідер ГАК не виключає, що він оскаржить постанову Верховної Ради про позачергові вибори мера Києва і Київради в цілому.

На запитання про те, чи погоджував ГАК свою позицію з Секретаріатом Президента, депутат заявив: "Із Секретаріатом ми нічого не погоджували, але мені відомо, що наші позиції схожі".

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

Вибори відбуватимуться 25 травня.