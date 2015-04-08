СБУ запобігла незаконному вивезенню з України військових авіадвигунів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Зазначається, що товари подвійного призначення, які підлягають державному експортному контролю, намагалися передати до однієї з країн близького зарубіжжя посадовці київського комерційного підприємства.

«Наприкінці лютого ц. р. зловмисники доставили авіа-агрегати до митного посту «Західний» у Києві. Дозвіл Державної служби експортного контролю України для відправки вантажу за кордон був відсутній, тому правоохоронці заборонили експорт запчастин», - йдеться в повідомленні.

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Слідчими Головного управління СБУ в Києві та Київській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.