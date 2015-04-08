На Харківщині трьом військовослужбовцям загрожує довічне ув'язнення за вбивство та катування

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Харківського гарнізону, обвинувальний акт щодо капітана, молодшого сержанта та сержанта Збройних сил України переданий до Вовчанського райсуду цього тижня.

За відомостями прокуратури, бійці військової частини А-0501 підозрюються в умисному вбивстві свого сослуживця в кінці 2014 року у селі Землянки Вовчанського району Харківської області, закінченому замаху на вбивство двох осіб, привласненні бойових припасів, катуванні, умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, умисному легкому тілесному ушкодженні, побоях та мордуванні, незаконному позбавленні волі та погрозі вбивством.

Читайте такожКіхтенко оприлюднив розпорядження про заборону продажу військовим алкоголю на Донеччині

Загалом під час розслідування було встановлено, що злочинними діями підозрюваних військовослужбовців завдано шкоди семи потерпілим.

"Більшість із вказаних злочинів підозрюваними вчинено при обтяжуючих обставинах, тобто групою, у стані алкогольного сп’яніння та щодо осіб, які перебувають від них у службовій залежності", - наголосили у військовій прокуратурі.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 115 КК України підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що одного з винуватців ДТП в Костянтинівці випустили під заставу.