Одного з винуватців ДТП в Костянтинівці випустили під заставу

У військовій прокуратурі Запорізького гарнізону заявили, що збираються вимагати перегляду рішення суду, пише ZN.UA.

"За скоєння такого тяжкого правопорушення, як стаття 425, яка передбачає покарання до 7 років, військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, який звинувачується правоохоронними органами, ну, я вважаю, що він не повинен перебувати навіть під заставою. Однозначна думка прокуратури - він повинен знаходитися під вартою", - наполягає військовий прокурор Запорізького гарнізону Михайло Івлєв.

Читайте такожСправу винних у ДТП у Костянтинівці передано до суду

Обвинувальний акт щодо військових, які вчинили в Костянтинівці (Донецька обл.) ДТП, через якого загинула дитина і постраждала жінка, 1 квітня передали до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 16 березня у Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участю українських силовиків. Бойова машина десанту (БМД) здійснила наїзд на жінку, яка проходила з дітьми, внаслідок чого загинула дитина 2008 року народження.