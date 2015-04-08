Окупанти у Севастополі "розпиляли" гроші на "водну незалежність" від материкової України

ТОВ «Дитель» в окупованому Росією Севастополі наприкінці минулого року уклало контракт на 20 млн рублів, згідно з яким зобов'язалося пробурити 6 свердловин глибиною 300 метрів на підставі власних гідрологічних досліджень підземних вод з метою виявлення додаткових джерел водопостачання, але станом на сьогодні нічого не зроблено, пише новинний сайт Севастополя.

Про це на апаратній нараді в окупаційному уряді Севастополя заявила так звана голова Управління державного фінансового контролю Олена Волкова, яка виступила зі звітом про результати роботи свого так званого "відомства".

За її словами, ціна контракту з ТОВ «Дитель» склала 20 млн рублів, за які передбачено буріння 6-ти свердловин до 300 метрів.

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«Початок контракту 23 грудня, закінчення перевірки досліджень 29-го, подання звіту 29-го, підписання підсумкового акта приймання виконаних робіт - 30-го грудня. Ми вийшли в лютому на фактичний огляд проведених робіт, і з'ясувалося, що по чотирьох свердловинах роботи велися, але за п'ятою та шостою роботи не велися взагалі», - повідомила вона.

При цьому, вона у подробицях розповіла окупаційному уряду, як йдуть справи на кожній шахті.

«Як приклад, свердловина №1 - роботи не ведуться, свердловина не закрита. І наскільки взагалі свердловиною можна назвати ось таку трубу в землі. Ну, ми не даємо оцінки, ми не технічні фахівці, ми фіксуємо факт. Наступна свердловина №2 закрита, камінчиком придавлена зверху, видно сліди земляних робіт. Ні робочих, нічого, нікого. Село Передове. Свердловина №3. Село Передове. Свердловина закрита, поруч вкопана труба, з якої витікає вода. Дата 17.02. Наступна свердловина №4 закрита. Роботи не ведуться, робочі відсутні. Також, так би мовити, щось таке стирчить у землі. Наскільки це свердловина - сказати складно. Ну а п'ята і шоста свердловини - там голе поле», - констатувала вона.

Матеріали справи, за її словами, передані до правоохоронних органів окупантів. Дані факти Волкова привела у підтвердження того, наскільки серйозний характер фінансових порушень в окупованому Севастополі, і як сильно вони зросли майже за рік.