Підрив стели в центрі Харкова кваліфіковано як теракт

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, слідство ведеться за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Розслідуватиме справу Управління СБУ в Харківській області.

Читайте такожУ центрі Харкова невідомі підірвали стелу з державним прапором (фото)Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні, 7 квітня, близько 3:40 невідомі підірвали стелу з Державним прапором України на проспекті Правди. Внаслідок підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбиті вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції. Експерти зібрали первинні матеріали та направили їх на дослідження. На цей час тип вибухового пристрою не встановлений. Ведеться слідство.