Кабмін змінив умови для перебування іноземців в Україні

Про це повідомляється на сайті уряду.

"Постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 р. № 163 внесено зміни до пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 150", - йдеться у повідомленні.

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Прийняття документа дає можливість іноземцям та особам без громадянства з держав з безвізовим порядком в‘їзду перебувати в Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період, тобто від кожного дня перебування (дня в‘їзду чи дня контролю) необхідно буде відрахувати 180 днів назад.

Тобто, іноземець чи особа без громадянства не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебуватиме в Україні не більше 90 днів.