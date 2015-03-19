Україна закрила місцеві пункти пропуску з Росією з міркувань безпеки - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

«16 березня набрала чинності постанова Кабміну №86, яка була затверджена 4 березня щодо тимчасового обмеження для громадян РФ, мешканців прикордонних районів, руху через місцеві пункти пропуску», - нагадав він.

За його словами, мешканці прикордонних районів РФ, можуть перетинати державний кордон на в’їзд тільки в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску.

Слободян зазначив, що загалом на українсько-російському кордоні зараз офіційно діє 31 пункт пропуску, серед яких 14 міжнародних, 10 міждержавних та 7 місцевих.

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«Тобто ці 7 місцевих пунктів пропуску для громадян РФ, мешканців прикордонних районів, із 16 березня закриті. Для перетину кордону їм як і громадянам РФ з інших регіонів потрібно мати при собі закордонний паспорт», - розповів помічник голови Державної прикордонної служби України.

Він також уточнив, що на даний момент ускладнень чи конфліктних ситуацій в районах і на цих пунктах пропуску не виникало.

«Ми розуміємо, що це створює незручності для громадян РФ з прикордонних регіонів, але це питання безпеки, тому Держприкордонслужба цю норму суворо виконує», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Україна в односторонньому порядку зупинила дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Російською Федерацією.