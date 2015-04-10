Аваков: нова патрульна поліція може запрацювати в Одесі наприкінці серпня

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив в Одесі концепцію створення патрульної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась за участі президента України Петра Порошенка під час зустрічі Авакова з курсантами і працівниками патрульної служби міліції та ДАІ.

«Ми сьогодні представляємо процес початку створення і функціонування в Одесі нової патрульної поліції. Цей процес розпочався у Києві, другий етап буде в Одесі. Ми дуже хочемо, щоб цей процес стартував в Одесі з 20 квітня», - сказав Аваков.

Читайте такожПатрульна служба почне працювати в Києві у червні

Він додав, що починається набір курсантів і слухачів з тим, щоб наприкінці серпня в Одесі запрацювала нова патрульна поліція.

Присутнім також було продемонстровано концептуальний відеоролик перетворення міліції в поліцію.