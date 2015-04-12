У Києві презентують вивезену під час німецької окупації картину XVII сторіччя з колекції Ханенків

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, що картина була у колекції Музею Ханенків. Її повертають у музейний фонд цього закладу завдяки пошуковій роботі працівників музею та підтримці МБФ «Фонд Олександра Фельдмана».

У повідомленні зазначається, що уперше в історії незалежної України громадський фонд повертає до державного музею частину культурного надбання нації.

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У КМДА звертають увагу, що у роки Другої світової війни тією чи іншою мірою постраждали всі музеї України. Музейні колекції були пограбовані або знищені. Тільки Музей Ханенків втратив близько 25 тисяч експонатів. Пошук та повернення втрачених цінностей розпочалися одразу після війни і тривають до сьогодні.

Презентація картини відбудеться о 15.00 за адресою: вул. Терещенківська, 15.