Турчинов планує написати ще один сценарій

У Києві наприкінці квітня – на початку травня відбудеться презентація фільму «Ілюзія страху» за сценарієм першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив журналістам у Кабінеті міністрів.

«Опозиція мала більше часу писати, але я думаю, що або наприкінці квітня, або на початку травня відбудеться презентація фільму «Ілюзія страху», який я, вважаю, буде все ж таки подією», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що планує написати ще один сценарій до фільму. «Це питання українського кінематографа, його відродження. Це серйозний напрям діяльності, не тільки творчої, але й урядової. Це відповідально, але, на жаль, щоб писати великі книги потрібно багато часу. Тут є дефіцит», - додав він.