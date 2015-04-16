В ОБСЄ засудили вбивство Бузини і закликали до розслідування

Про це повідомляє ТАСС.

"Цей жахливий акт є черговим нагадуванням про ту небезпеку, з якою журналісти стикаються при виконанні своїх обов'язків. Вбивство повинно бути негайно і ретельно розслідуване компетентними органами", - підкреслила вона.

Висловивши співчуття родині журналіста, вона ще раз звернулася до української влади із закликом забезпечити безпеку журналістів у країні.

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"Я повторюю свій заклик з вимогою до влади знайти необхідні ресурси для того, щоб розслідувати це вбивство. Не має бути поблажливості до тих, хто стоїть за насильством щодо ЗМІ", - сказала Міятович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві невідомі вбили журналіста Бузину. Вбивство було скоєно близько 13.20 на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст. За показаннями свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрілив в Бузину.