Міністр про «хрущовки», Верховну Раду та генеральні плани

Міністерство регіонального розвитку та будівництва планує через тиждень внести на розгляд Верховної Ради зміни до закону «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА.

За його словами, законопроект пройшов візування всіх міністерств, а на розгляд Кабінету Міністрів його планується винести наступного тижня.

«Ухвалення змін зробить можливим початок масової реконструкції житла», - сказав він.

В.КУЙБІДА зазначив, що зміни до закону про реконструкцію застарілого житла спрямовані на створення умов для об`єднання інтересів територіальних громад і інвесторів-забудовників шляхом об`єднання їхніх коштів при здійсненні реконструкції.

Попередньо, до переліку пілотних міст, де буде проведено реконструкцію «хрущовок», увійшли Київ, Луцьк, Чернівці, Вінниця, Хмельницький, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв, Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ.

«Сьогодні ведеться робота з коригування генеральних планів міст, виділяються в них зони реконструкції, забезпечується розробка містобудівного обгрунтування проектно-кошторисної документації. Хід підготовки нормативно-правової бази з цього питання дає можливість почати реконструкцію застарілого житла вже цього року», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку та будівництва планує реконструювати 5 млн. кв. м застарілого житлового фонду.

Для реконструкції міністерство відібрало 12 міст, 75 мікрорайонів загальною площею понад 5 млн. кв. м.