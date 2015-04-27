Одеські прикордонники посилили заходи безпеки в прибережній зоні

Про це повідомляє Думская з посиланням на прес-секретаря Одеського прикордонного загону Оксану Поштову.

«Такі заходи вжиті з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушень у межах контрольованих прикордонних районах, в інтересах захисту національної безпеки на державному кордоні України, а також для мінімізації ризиків виникнення терористичних загроз», - зазначає вона.

Зокрема, в рамках додаткових тимчасових обмежень у певних контрольованих прикордонних районах заборонено:

- плавання маломірних суден у територіальних водах Чорного моря, в темний час доби;

- випуск маломірних суден за межі 2 миль, без інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони перебувають;

- проведення водолазних робіт і будь-яких інших спусків під воду без попереднього інформування підрозділів охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони проводитимуться;

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- здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптер, а також виконання будь-яких стрибків, польотів з використанням усіх видів парашутів, повітряних куль без інформування підрозділу охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого будуть здійснюватися такі польоти;

- полювання без завчасного інформування розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводиться полювання;

- капітанам морських і річкових суден, власникам маломірних суден, командирам повітряних суден, начальникам поїздів і провідникам вагонів, водіям транспортних засобів забороняється переміщати в контрольованих прикордонних районах та вивозити з них осіб, які не мають документів визначених пп. 1 п. 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.07.1998 №1147;

- перебування іноземців, осіб без громадянства та громадян України, не зареєстрованих в межах контрольованих прикордонних районів Одеської області, за винятком іноземців (які мають посвідку на постійне проживання) на території України (в даній місцевості), або випливають з пунктів пропуску транзитом в інші режимні райони, або мають запрошення близьких родичів, які зустрічають особисто;

- перевезення у транспортних засобах зброї і будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

- використання у транспортних засобах радіостанцій, окрім спеціального транспорту.