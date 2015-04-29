МВС відкрило кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє Департамент зв’язків з громадскістю МВС України.

"За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. На місці події працюють працівники міліції, вони продовжують забезпечувати у Зоні відчуження охорону громадського порядку та рятувати людей, а також здійснюють регулювання руху колон спеціальної пожежної техніки", - зауважили у МВС.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла 28 квітня о 12.45.

За даними прес-служби ДСНС, станом на 6.00 29 квітня "фронт пожежі на території лісового господарства "Чорнобильська пуща" у Зоні відчуження оточений і зупинений".