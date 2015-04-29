Станом на 6 ранку фронт пожежі в Чорнобильській зоні оточений і зупинений - ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла 28 квітня о 12.45.

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До гасіння пожежі залучено 51 одиницю техніки та 305 осіб, у тому числі від ДСНС - 39 одиниць техніки (із них три пожежні літаки і два вертольоти) і 253 особи.

Ситуація контрольована. Гасіння осередків загорання продовжується. На місці події розгорнуто штаб пожежогасіння, працює мобільна оперативна група на чолі з в.о. начальника ГУ ДСНС у Київській області П.Кісільовим.

Загальну координацію дій з гасіння лісової пожежі здійснює в.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови МВС Арсена Авакова, пожежу біля ЧАЕС зупинили за 5 км до могильників відходів.