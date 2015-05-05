Кримського журналіста Михайличенка вбило струмом під час риболовлі - родичі

Журналіста, редактора сайту Крим.Реалії Геннадія Михайличенка вбило струмом.

Про це повідомили родичі загиблого, передає ТСН.ua.

Трагедія трапилася під Києвом, куди Михайличенко вирушив на риболовлю. "Він закинув вудку чи хотів її скласти, волосінь була довга, а ці дроти високовольтні. Волосінь зачепилася за дроти і відразу через нього пройшов струм. Напевно волосінь була мокра і ще й вологість після дощу. Він загинув одразу. Був опік на руці, обручка почорніла", - розповіли вони.

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За словами родичів, журналіст часто там рибалив, але такого ніколи не було.

Як повідомлялося раніше, похорон Михайличенка відбудеться орієнтовно 7 травня.