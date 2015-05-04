Під Києвом загинув кримський журналіст

У неділю, 3 травня, в Києві в результаті нещасного випадку загинув кримський журналіст і редактор сайту Крим.Реалії Геннадій Михайличенко.

Про це повідомив головний редактор Крим.Реалії Володимир Притула на своїй сторінці в Facebook, передає LB.ua.

"В неділю внаслідок трагічного нещасного випадку під Києвом загинув наш колега, кримський журналіст, редактор сайту Крим.Реалії, філолог-науковець Геннадій Михайличенко. Він залишив дружину з трьома талановитими дітьми, безліч корисних справ і добру пам'ять про себе. Таким і пам'ятатимемо його - добрим, усміхненим, безвідмовним», – написав Притула.

У неділю внаслідок трагічного нещасного випадку під Києвом загинув наш колега, кримський журналіст, редактор сайту Крим.... Posted by Володимир Притула on 3 травня 2015 р.

Геннадій Михайличенко закінчив Сімферопольський державний університет. Працював викладачем у Кримському інституті МВС та Кримському інженерно-педагогічному університеті. Журналіст, керівник проекту «Українська мова онлайн для Криму». Минулого року після анексії півострова переїхав до Києва з дружиною й трьома дітьми.

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Середня дочка Геннадія – Христина Михайличенко – нещодавно здобула перемогу на міжнародному конкурсі піаністів у Голландії, стала єдиною дитиною, яка отримали біометричний закордонний паспорт з рук президента України Петра Порошенка. Похорон журналіста запланований на 7 травня.