Суд заарештував 19-річну спільницю підозрюваних у розстрілі міліціонерів в Києві

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн 654 тисяч гривень.

За даними прокуратури, 19-річна мешканка Вінниці, перебуваючи у тісних стосунках з трьома підозрюваними у вбивстві міліціонерів, брала участь в організації обстрілу посту ДАІ у Биківні, який було скоєно напередодні, 2 травня, цією ж групою осіб.

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Як зазначається, дії зловмисниці кваліфіковано за ст. 27, ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили у лікарню.

2 травня невідомі обстріляли пост ДАІ з автоматичної зброї.

"Подія сталася о пів на першу ночі. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на проспекті Броварському (Биківня). За попередніми результатами огляду місця події – постріли здійснювались зі сторони лісопаркової зони, що на протилежному боці дороги", - зазначили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.

Як повідомив згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, напади було скоєно однією групою зловмисників.