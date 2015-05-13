У провідниці потягу «Одеса-Москва» митники вилучили понад 6 кілограмів кварцу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ГФС в Сумській області, білий мішок з камінням в купе відпочинку провідників інспектори виявили 13 травня.

«Під час ідентифікації було встановлено, що ці камені – це димний кварц, є дорогоцінним мінералом. За інформацією сумських митників в мішку був захований 131 камінь», - зазначає прес-служба.

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Згідно з повідомленням, провідниця порушила норми, зазначені в Постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №448 " про порядок вивезення за межі митної території України дорогоцінних каменів, а відповідно і ч. 2 ст. 373 (обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів), ст. 198 (надання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України), ст. 257 (процедура декларування) Митного кодексу України.

«Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) Митного кодексу України. Кварц, орієнтовною вартістю 125 тис. грн, у жінки вилучено», - йдеться в повідомленні.