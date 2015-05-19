Для оформлення Шенгенських віз українці будуть здавати відбитки пальців

Про це УНІАН повідомили в представництві ЄС в Україні.

«Власники біометричних паспортів, які подаватимуть заявку вперше, теж повинні будуть прийти особисто до консульства після 23 червня, аби подати заявку на отримання короткострокової Шенгенської візи», - йдеться в повідомленні.

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«Взагалі, існує дві різні непов'язані системи зберігання біометричних даних. Біометричні паспорти з відбитками пальців його власника видаються українськими органами влади. Натомість системою ВІС (Візова інформаційна система) управляє не українська влада, а органи влади шенгенських держав, які не мають жодного доступу до даних, які зберігаються на чіпах українських біометричних паспортів», - розтлумачують в ЄС.

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В представництві ЕС в Україні зазначили, що у зв'язку з установкою нової системи, деякі консульства країн шенгенськой зони можуть бути зачинені або обмежити прийом документів. Тому тим, хто планує свої поїздки в кінці червня рекомендовано подати завки на візи заздалегідь.

Зміни у процесі подання документів на Шенгенську візу23 червня 2015 року в Україні та інших країнах Східного партнерст... Posted by European Union in Ukraine on Tuesday, May 19, 2015

Як повідомляв УНІАН, речник МЗС України Євген Перебийніс наприкінці квітня зазначав, що з 23 червня українцям для оформлення шенгенських віз для в’їзду до країн Євросоюзу буде запроваджено обов'язкову процедуру збору біометричних даних.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС України відзначає позитивну динаміку оформлення шенгенських віз громадянам України.