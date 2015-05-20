Порошенко розповів про кількість загиблих з початку війни на Донбасі
09:26, 20 травня 2015Суспільство
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За час військового конфлікту на Донбасі загинуло 1800 українських військовослужбовців і 7000 осіб серед мирного населення.
REUTERS
Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю ВВС Україна. Він зазначив, що ситуація в зоні АТО останнім часом різко погіршилася.
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"Коли ми були на Майдані, ми не очікували, що країна буде втягнута в таку велику війну. Ви повинні розуміти, яку ціну Україна платить: від $5 до $10 млн щодня. Для такої країни, як ми, це величезна ціна. Майже 9 тис. життів – це ще більша ціна", - заявив президент.
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