Порошенко: Україна має реальну війну з Росією - BBC

Росія послідовно заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі.

В інтерв'ю ВВС Україна президент зазначив, що влітку на Україну може чекати новий наступ з боку агресора.

"Думаю, ми маємо бути готові до цього. Але ми не даємо їм ані найменшого шансу для провокацій. Це буде повністю на їхній відповідальності", - сказав він.

Президент також розповів, що не довіряє своєму російському колезі Володимиру Путіну.

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На запитання, як можна проводити переговори з тим, кому він не довіряє, пан Порошенко відповів: "У мене немає іншого вибору. Я не думаю, що звільнення моєї території станеться військовими засобами".

Він повторив свою попередню заяву, що не збирається військовим способом відвойовувати неконтрольовані території.

Війну на Донбасі пан Порошенко назвав "катастрофою не лише для матерів, а й для всієї країни".

"Це катастрофа для кожної з родин, що втратили 1800 солдатів, для кожної з родин, що втратили майже 7000 цивільних. І це - не питання відносин між бідними і олігархами. Це - результат агресії, агресії проти моєї країни", - сказав він.

На запитання про своє політичне майбутнє після посади президента пан Порошенко відповів, що мріє стати членом Європейського парламенту від України, яка стане членом ЄС. "Я зроблю для цього все можливе", - сказав він.

Президент також розповів, що держсекретар США Джон Керрі дзвонив йому зі свого приватного літака до і після зустрічі з президентом Путіним у Сочі. Пан Порошенко каже, що задоволений запевненнями, які отримав від пана Керрі.