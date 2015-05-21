Держприкордонслужба провела лише візуальний огляд "гуманітарного конвою" РФ

Про це повідомив в ефірі 112.ua помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. "Вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 27-го, так званого гумконвою. У період з 6.50 до 7.50 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв-Курган" на в'їзд в Україну прослідувало 2 колони, так званого гумконвою, у складі 102 автомобілів. Переважно характер вантажу це продукти харчування, та оскільки переміщення так званого гумконвоя відбувалося з грубим порушенням норм законодавства, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження за оформленням, без виконання контрольних функцій", - сказав Олег Слободян.

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За його словами, 20 травня Україна направила РФ лист про те, що "потрібно здійснювати оформлення на тих ділянках кордону, які контролюється українською стороною і котрі офіційно працюють".

"Про присутнність представників ОБСЄ (під час оформлення вантажу РФ, - ред). на даний момент мені нічого невідомо, тому не можу нічого прокоментувати", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 27-й російський "гуманітарний конвой" перетнув український кордон. У МНС РФ запевнили, що більше 100 автомобілів везуть для мешканців Луганської та Донецької областей понад тисячу тонн "гуманітарних вантажів.