Росія відправила 27-й "гумконвой" на Донбас

Автоколони МНС Росії з так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу прибуkb на державний кордон, де почалося митне оформлення вантажів.

Про це ТАСС повідомили в Національному центрі управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС Росії.

У МНС РФ запевняють, що більше 100 автомобілів везуть для мешканців Луганської та Донецької областей понад тисячі тонн "гуманітарних" вантажів - предметів першої необхідності та продуктів харчування.

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"На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві. Одна з них прибула на пункт пропуску Донецьк, друга - на Матвєєв-Курган, де в установленому порядку почалося митне оформлення вантажів", - повідомив представник НЦУКС.

Нагадаємо, це вже 27-я колона з Росії з "гуманітарною допомогою" для Донбасу.