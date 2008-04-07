Земля у передмісті Києва дорожчає

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 31 березня по 6 квітня зросла на 0,45% (на 28 дол.) - до 6 тис. 183 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігається у Києво-Святошинському районі - на 36 дол., до 9 831 дол.; Обухівському - на 27 дол., до 7 713 дол./сотка; Бориспільському - на 23 дол., до 6 230 дол./сотка, Вишгородському - на 12 дол., до 5 447 дол./сотка; Броварському - на 32 дол., до 5 123 дол./сотка; Васильківському - на 22 дол., до 4 582 дол./сотка; Бородянському - на 17 дол., до 2 561 дол./сотка; Макарівському - на 13 дол., до 2 395 дол./сотка; Баришевському - на 16 дол., до 1 138 дол./сотка; Фастівському - на 7 дол., до 1 172 дол./сотка і Кагарлицькому районі – на 9 дол., до 1 591 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 38%, Бориспільському - 11%, Васильківському - 12%, Києво-Святошинському - 13%, Броварському - 6%, Обухівському - 4%, Бородянському - 6%, Вишгородському - 8%, Кагарлицькому - 0,9%, Баришевському - 0,8%, Фастівському районі - 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 24 по 30 березня зросла на 0,69% (на 42 дол.) - до 6 тис. 155 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.