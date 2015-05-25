Стрілянину та захоплення заручників у Харківській області вчинив чоловік, в якого мали відібрати будинок - Геращенко

17:42, 25 травня 2015
Суспільство
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Чоловік, який вбив двох людей і захопив заручників у Люботині Харківської області, відкрив стрілянину після того, як приїхали описувати його будинок.

Перекриті під'їзди до АЗС

Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вранці судовий виконавець разом з дільничним і понятими приїхав описувати будинок за рішенням суду. Чоловік 1968 року народження, власник будинку, у стані крайнього збудження відкрив стрілянину по судовому виконавцю та особах, які його супроводжували. Загинув один з двох понятих і хтось з перехожих чи осіб, які супроводжували судового виконавця. Дільничний не встиг зупинити злочинця, законно застосувавши проти нього зброю», - написав Геращенко.

«Після цього чоловік сів у машину і виїхав на трасу Київ-Харків, де захопив трьох заручників - співробітників АЗС OKKO, яка розташована в селищі Коротич. За попередніми даними, злочинець відкрив вогонь із власного зареєстрованого мисливського карабіна», - зазначив він.

Геращенко також додав, що дії дільничного буде перевірено на предмет дотримання закону про міліцію та посадових інструкцій.

«Якби він встиг зупинити злочинця вчасно, то ситуації із захопленням заручників і загибелі двох наших співгромадян, можна було б уникнути», - зазначив Геращенко.

За його словами, начальником обласного УВС Анатолієм Дмитрієвим введено план з боротьби з терористами "Грім".

Читайте такожНа Харківщині чоловік розстріляв двох осіб, після чого захопив заручників на АЗС«Співробітники міліції перекрили трасу Харків-Київ для того, аби уникнути жертв серед тих, хто проїжджає повз дорогою. З терористом фахівці ведуть переговори про добровільну здачу. Робиться все для того, аби він погодився здатися й уникнути жертв серед заручників», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Люботині під Харковом чоловік застрелив з карабіна двох людей, після чого виїхав у село Коротич, де на автозаправці захопив заручників.

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