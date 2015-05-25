Стрілянину та захоплення заручників у Харківській області вчинив чоловік, в якого мали відібрати будинок - Геращенко

Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вранці судовий виконавець разом з дільничним і понятими приїхав описувати будинок за рішенням суду. Чоловік 1968 року народження, власник будинку, у стані крайнього збудження відкрив стрілянину по судовому виконавцю та особах, які його супроводжували. Загинув один з двох понятих і хтось з перехожих чи осіб, які супроводжували судового виконавця. Дільничний не встиг зупинити злочинця, законно застосувавши проти нього зброю», - написав Геращенко.

«Після цього чоловік сів у машину і виїхав на трасу Київ-Харків, де захопив трьох заручників - співробітників АЗС OKKO, яка розташована в селищі Коротич. За попередніми даними, злочинець відкрив вогонь із власного зареєстрованого мисливського карабіна», - зазначив він.

Геращенко також додав, що дії дільничного буде перевірено на предмет дотримання закону про міліцію та посадових інструкцій.

«Якби він встиг зупинити злочинця вчасно, то ситуації із захопленням заручників і загибелі двох наших співгромадян, можна було б уникнути», - зазначив Геращенко.

За його словами, начальником обласного УВС Анатолієм Дмитрієвим введено план з боротьби з терористами "Грім".

Читайте такожНа Харківщині чоловік розстріляв двох осіб, після чого захопив заручників на АЗС«Співробітники міліції перекрили трасу Харків-Київ для того, аби уникнути жертв серед тих, хто проїжджає повз дорогою. З терористом фахівці ведуть переговори про добровільну здачу. Робиться все для того, аби він погодився здатися й уникнути жертв серед заручників», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Люботині під Харковом чоловік застрелив з карабіна двох людей, після чого виїхав у село Коротич, де на автозаправці захопив заручників.