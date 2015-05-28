Український скульптор виграв чемпіонат світу з різьби бензопилкою

У Чемпіонаті, що проходив у Німеччині 17-25 травня, брали участь 24 скульптори зі США, Канади, Австралії, Німеччини, України, Росії, Австрії, Еквадору та інших країн, які змагалися у номінаціях: «Створення основної скульптури» і «Швидкісне різьблення».

"Основну скульптуру – точніше скульптурну композицію з декількох скульптур, команді з двох осіб, потрібно було створити всього за 5 днів. При цьому при оцінці роботи враховувалися складність композиції, технічна складність виконання роботи, оригінальність ідеї, чистота різьблення – відсутність так званих «зарізів пилки» і видовищність самої роботи", - розповів Дишлевий.

Читайте такожХудожники будуть формулювати національну ідею з допомогою бензопилкиЗа його словами, у цьому році темою для Чемпіонату світу з різьби бензопилкою, який проводиться в Європі з кінця ХХ століття, була обрана тема полювання. У номінації «Створення основної скульптури» художники з допомогою бензопилок вирізали з дуба сцени на тему полювання в давнину і середньовіччі. У номінації «Швидкісне різьблення» - мініскульптури висотою до 50 см. на тему полювання і мисливських трофеїв.

«Наша скульптурна композиція складалася з трьох основних скульптур: мисливця періоду кам'яного віку, який зі списом кидається на величезного кабана, самого вепра і трьох собак, що допомагають мисливцеві. За допомогою традиційного для скульпторів ручного інструменту на створення такої роботи в такій якості знадобилося б кілька місяців», - розповів Сергій Дишлевий.

Довідка УНІАН. Чемпіонат світу з різьби бензопилкою проводиться з 90-х р. р. минулого століття на території Німеччини – в Саксонії. Спочатку проводився в статусі Відкритого Чемпіонату Європи. Участь в Чемпіонаті світу беруть скульптори, яких запрошують за підсумками понад 20 міжнародних фестивалів і симпозіумів різьблення бензопилкою проходять протягом року.