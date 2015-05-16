У ВМС відбулися батальйонні тактичні навчання морської піхоти з бойовими стрільбами

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС. Керував навчаннями т. в. о. начальника Управління берегової та територіальної оборони командування ВМС полковник Сергій Пасічник.

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Поповнені в ході четвертої черги мобілізації особовим складом, підрозділи морпіхів удосконалювали практичні навички і бойове злагодження, військовослужбовці набували психологічної стійкості та фізичної витривалості, наполегливості у виконанні поставлених завдань.

Хід навчань проінспектували командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук і міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Сьогодні ви завершуєте черговий етап бойового злагодження у складі підрозділів. Продемонстровані показники стали результатом тривалої одиночної підготовки, підготовки у складі відділень, взводів, рот і в цілому батальйону. Таким чином, українська морська піхота повністю відновила свою боєздатність», - заявив Сергій Гайдук, звертаючись до учасників навчання. Віце-адмірал висловив подяку особовому складу батальйону, який передавав мобілізованим свій досвід виконання бойових завдань в зоні проведення АТО.

«Ратна праця морських піхотинців сьогодні, мабуть, як ніколи раніше, є необхідною Україні, у тому числі Одеському регіону», - зазначив мер Одеси. Геннадій Труханов висловив задоволення від побаченого на полігоні, а також від того, що мобілізовані у батальйон одесити, за його словами, «одягнені, взуті, нагодовані, навчені і мотивовані», а це є запорукою якісного виконання поставлених завдань. За словами мера Одеси, завданням міської влади є забезпечити всім необхідним сім’ї тих, чиї чоловіки і батьки зараз виконують військовий обов’язок.

Сергій Гайдук і Геннадій Труханов на цьому ж полігоні також спостерігали за виконанням бойових вправ артилеристами військ берегової оборони українських ВМС.

Вони привітали морських піхотинців і берегових артилеристів з успішним виконанням завдань, вручили кращим військовослужбовцям нагороди і побажали захисникам Вітчизни продовжувати удосконалювати підготовку.