У Слов'янську демонтували пам'ятник Леніну (фото, відео)
07:47, 03 червня 2015Суспільство
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Сьогодні рано вранці в Слов'янську Донецької області "Правий сектор" демонтував пам'ятник Леніну.
У Слов'янську демонтували пам'ятник Леніну / @LUGANSK_TODAY
Про це у своєму "Твіттері" написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив, що демонтаж пройшов без ексцесів.
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«У Слов'янську рано вранці «Правий сектор» демонтував пам'ятник Леніну. Дуже культурно. Даєш культуру в маси!», - написав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у сусідньому Краматорську було демонтовано пам'ятник Леніну, встановлений у центрі міста. А вночі 22 квітня - пам'ятник Леніну - у районі «Старе місто».
У Слов'янську рано вранці Правий сектор демонтував пам'ятник леніну. Дуже культурно. Даєш культуру в маси! ;)
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 3, 2015
Демонтаж провів "Правий сектор" / @LUGANSK_TODAY
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