У Слов'янську демонтували пам'ятник Леніну (фото, відео)

Про це у своєму "Твіттері" написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив, що демонтаж пройшов без ексцесів.

Читайте такожУ Миколаєві барельєфу Леніна домалювали вишиванку і український прапор (фото)

«У Слов'янську рано вранці «Правий сектор» демонтував пам'ятник Леніну. Дуже культурно. Даєш культуру в маси!», - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у сусідньому Краматорську було демонтовано пам'ятник Леніну, встановлений у центрі міста. А вночі 22 квітня - пам'ятник Леніну - у районі «Старе місто».