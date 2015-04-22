У Краматорську знесли ще один пам’ятник Леніну

Про це сказав голова міської організації ВО "Свобода" Сергій Корнієнко, повідомляє ТСН.ua.

За його словами, активісти таким чином "виконали закон про декомунізацію України".

Читайте такожУ ДонОДА назвали знесення Леніна в Краматорську "актом вандалізму"

"Ми виконали закон про декомунізацію України на підтримку ініціатив президента Порошенко і незважаючи на протидію з боку губернатора області Кіхтенка", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на головній площі Краматорська знесли Леніна.

Нагадаємо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.