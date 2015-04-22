У Краматорську знесли ще один пам’ятник Леніну
У м. Краматорськ Донецької області в ніч на 22 квітня знесли ще один пам'ятник Володимиру Леніну, який стояв у старій частині міста.
Про це сказав голова міської організації ВО "Свобода" Сергій Корнієнко, повідомляє ТСН.ua.
За його словами, активісти таким чином "виконали закон про декомунізацію України".
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"Ми виконали закон про декомунізацію України на підтримку ініціатив президента Порошенко і незважаючи на протидію з боку губернатора області Кіхтенка", - сказав Корнієнко.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на головній площі Краматорська знесли Леніна.
Нагадаємо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".
Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.
Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.