З'явилося відео сутичок на Оболонській набережній під час КиївПрайду

12:44, 06 червня 2015
Суспільство
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Видно як учасників закидують димовими шашками і розпилюють сльозогінний газ.

Громадське.tv розповсюдило цей відеоролик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015).

Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців.

Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а 5 міліціонерів було поранено.

© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya

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