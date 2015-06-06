З'явилося відео сутичок на Оболонській набережній під час КиївПрайду
12:44, 06 червня 2015Суспільство
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Видно як учасників закидують димовими шашками і розпилюють сльозогінний газ.
Громадське.tv розповсюдило цей відеоролик.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015).
Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців.
Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а 5 міліціонерів було поранено.
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