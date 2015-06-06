З'явилося відео сутичок на Оболонській набережній під час КиївПрайду

Громадське.tv розповсюдило цей відеоролик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015).

Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців.

Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а 5 міліціонерів було поранено.