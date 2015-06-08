Внаслідок зіткнень на "Марші рівності" постраждали 11 міліціонерів

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. "В цілому станом на 7 червня постраждали 11 співробітників міліції. Затримано та повідомлено про підозру 7 особам", - заявив він.

Читайте такожУ Києві судитимуть затриманих під час Маршу рівності

Як повідомляв УНІАН, "Марш рівності" представників ЛГБТ-спільноти проходив 6 червня на Оболонській набережній у столиці. На початку ходи близько 30 агресивно налаштованих молодих людей прийшли на місце збору учасників акції. Вони розпиляли у натовп сльозогінний газ, кидали димові шашки та петарди.

Правоохоронці вишикувались кордоном і не допустили відкритої сутички між учасниками маршу та противниками ЛГБТ-акції. Однак постраждали кілька співробітників міліції.

За протиправні дії на місці події правоохоронці затримали 30 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296, ст. 342 та ст. 263 Кримінального кодексу ("хуліганство"; "опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").