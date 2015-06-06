Марш Рівності в Києві: димові шашки, зіткнення, поранені міліціонери (фото)

Сьогодні в Києві представники ЛГБТ-спільноти проводили «Марш рівності» на Оболонській набережній. На початку ходи близько 30 агресивно налаштованих молодих людей прийшли на місце збору учасників «Маршу рівності». Вони розпорошили в натовп сльозогінний газ, кидали димові шашки та петарди.

Правоохоронці вишикувалися кордоном і не допустили відкритого зіткнення між учасниками маршу і противниками ЛГБТ-акції. Однак постраждали кілька співробітників міліції.

За протиправні дії на місці події правоохоронці затримали 25 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Кількість постраждалих міліціонерів під час сутичок на «Марш рівності» сьогодні в Києві зросла до 9.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

«Під час зіткнення постраждали 9 співробітників міліції, один - у важкому стані (осколкове поранення шиї)», - йдеться в повідомленні. (Раніше повідомлялося про 5 постраждалих правоохоронців).