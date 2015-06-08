Порошенко підписав закон щодо запровадження інституту капеланів у в’язницях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Закон №419-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» Верховна Рада ухвалила 14 травня 2015 року.

Закон врегульовує питання діяльності священнослужителів в пенітенціарній системі, а саме: запроваджує душпастирську опіку засуджених та осіб, взятих під варту, здійснення якої покладається на священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку. Закон також закріплює недоторканність і охорону законом таємниці сповіді засуджених та осіб, взятих під варту.

Організація душпастирської опіки засуджених передбачає створення у пенітенціарній системі дорадчого органу для здійснення координації душпастирської опіки засуджених, порядку спеціальної підготовки священнослужителів та можливості відвідування капеланами установ виконання покарань.

Відповідно до закону, адміністрація установ виконання покарань має забезпечити конфіденційність зустрічей засуджених зі священнослужителями та сприяти в організації заходів душпастирської опіки засуджених.

Водночас, відповідно до цього закону, заходи душпастирської опіки не повинні порушувати встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарань.