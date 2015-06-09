До лікарні Василькова доставили 11 постраждалих під час вибуху на нафтобазі

Вони у тяжкому стані, двоє – у критичному, повідомляється в екстреному випуску ТСН.

Рятувальники та медслужби не можуть дістатись до епіцентру вибуху на нафтобазі через високу температуру в місці пожежі.

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"Десятки швидких вирушили до зони надзвичайної події, наразі безпосередньо до Васильківської лікарні встигли привезти лише 11 постраждалих під час гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

З місця подій постраждалих з опіками вивозили навіть у потягу.

Медики підняті за тривогою і готуються приймати десятки постраждалих. Зараз вже виявили брак питної води та респіраторних масок для роботи у зоні трагедії.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.