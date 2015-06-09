До лікарні Василькова доставили 11 постраждалих під час вибуху на нафтобазі
До Васильківської лікарні доставили 11 постраждалих під час пожежі та вибуху на нафтобазі під Києвом.
Вони у тяжкому стані, двоє – у критичному, повідомляється в екстреному випуску ТСН.
Рятувальники та медслужби не можуть дістатись до епіцентру вибуху на нафтобазі через високу температуру в місці пожежі.
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"Десятки швидких вирушили до зони надзвичайної події, наразі безпосередньо до Васильківської лікарні встигли привезти лише 11 постраждалих під час гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.
З місця подій постраждалих з опіками вивозили навіть у потягу.
Медики підняті за тривогою і готуються приймати десятки постраждалих. Зараз вже виявили брак питної води та респіраторних масок для роботи у зоні трагедії.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.