На нафтобазі під Києвом втрачено зв'язок із трьома рятувальниками - радник Авакова

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, протягом останніх 12-15 годин були залучені усі сили і засоби, щоб протистояти вогняній стихії. Втрачено кілька одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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«На жаль, можуть бути жертви серед бійців пожежно-рятувальних загонів. Поки що немає зв'язку з трьома рятувальниками. Шестеро бійців ДСНС з різними ступенями опіків доправлені до лікарень», - повідомив він.

Однією з основних причин масштабноі пожежі і потужного вибуху на нафтобазі "БРСМ - нафта" під Васильковим, можуть бути г... Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.

Для оцінки ситуації та координації дій підрозділів ДСНС і Нацгвардії на місце події прибув міністр МВС України Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.