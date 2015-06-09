Аваков: В зоні займання під Васильковом - ще одна база нафтопродуктів, всіх людей евакуйовано
10:10, 09 червня 2015Суспільство
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В зоні займання під Васильковом є ще одна база нафтопродуктів. Всіх людей евакуйовано, виставляється оточення.
У зоні займання виставляється оточення / mns.gov.ua
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.
"У зоні займання ще одна база нафтопродуктів... Всіх евакуйовано. Виставляється оточення", - написав міністр.
Як повідомляв УНІАН, вибух на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався сьогодні близько 8-ї ранку.
Станом на 7-му ранку горіло 8 резервуарів ємністю 900 куб. м з пальним.
Раніше Аваков повідомляв про те, що в результаті потужного вибуху загинули пожежники, по тривозі піднято Нацгвардію.
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