Аваков: В зоні займання під Васильковом - ще одна база нафтопродуктів, всіх людей евакуйовано

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"У зоні займання ще одна база нафтопродуктів... Всіх евакуйовано. Виставляється оточення", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, вибух на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався сьогодні близько 8-ї ранку.

Станом на 7-му ранку горіло 8 резервуарів ємністю 900 куб. м з пальним.

Раніше Аваков повідомляв про те, що в результаті потужного вибуху загинули пожежники, по тривозі піднято Нацгвардію.