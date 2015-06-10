Саакашвілі представив трьохетапну програму перетворення Одещини

Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 9 червня на своїй першій прес-конференції заявив Саакашвілі.

За його словами, програма передбачає три етапи: 50-денний, 100-денний і на 6 місяців. Наприклад, 50-денна програма передбачає конкурс з визначення голів усіх 26 районних адміністрацій Одеської області.

Крім того, реорганізацію Одеської митниці і визначення її керівництва. «Хотіли призначити нового керівника митниці, але я цей процес зупинив. Буде прозорий конкурс... Я з'ясував, що щорічно через злодійство на Одеській митниці бюджет недоотримує 1 млрд дол.», - сказав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі обрали головою громадської ради управління держпідприємствами України Програма передбачає введення системи електронної реєстрації для визначення дітей у дошкільні установи. Протягом 6 місяців буде введено в дію новий центр адміністративних послуг, який передбачає надання 260 різних сервісів. Більшість з них з терміном виконання заявки від 1 до 10 днів.

Програма також передбачає реорганізацію Одеської державної адміністрації. Як зазначив Саакашвілі, зараз в ній працюють майже 800 чоловік.

Крім того, програма включає прозору приватизацію всіх об'єктів. «Буде створено перший в Україні центр митного управління. Такий ми створили в Грузії. ККД його роботи був дуже високий», - сказав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі сподівається, що будівництво автобану Одеса-Рені буде розпочато цього року За його словами, все вище перераховане направлено на подолання корупції, яка є основною проблемою регіону. «Після того, як ми її подолаємо, сюди підуть інвестиції», - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі підтвердив призначення начальником Головного управління МВС в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе.