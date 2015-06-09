Саакашвілі підтвердив призначення Лорткіпанідзе начальником міліції Одеської області

Про це Михайло Саакашвілі заявив під час своєї першої прес-конференції сьогодні ввечері.

Читайте такожСаакашвілі сподівається, що будівництво автобану Одеса-Рені буде розпочато цього року

Він зазначив, що цей генерал поліції буде його єдиним "експортом із Грузії". Голова ОДА додав, що це призначення погоджено з міністром МВС Арсеном Аваковим, і президент Петро Порошенко поставився до його прохання з розумінням.

Михайло Саакашвілі сказав, що під час його президентства Грузія була найбезпечнішою країною в Європі. "Зараз міліції в регіоні дуже погано", - сказав Михайло Саакашвілі. Він додав, що Лорткіпанідзе кристально чесна людина. "До кінця літа в Одеському регіоні міліція працюватиме зовсім інакше", - заявив Михайло Саакашвілі.

Він також зазначив, що процес запровадження нової поліції, зокрема патрульної поліції в Одеському регіоні, буде значно прискорено. За його словами, це необхідно у зв'язку з початком курортного сезону.

Як повідомлялося, Георгій Лорткіпанідзе в Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.