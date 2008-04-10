Ющенко запросив до України провідних єгипетських бізнесменів

21-23 травня в Києві пройде засідання Українсько-єгипетської урядової комісії. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на Українсько-єгипетському бізнес-форумі в середу в Каїрі.

"Ми домовилися, що в травні цього року буде засідання Українсько-єгипетської урядової комісії", – сказав Президент України.

Звертаючись до представників ділових кіл Єгипту, В.ЮЩЕНКО відзначив, що хотів би, щоб представники єгипетського бізнесу відвідали Україну в цей час – 21-23 травня - і стали учасниками бізнес-форуму. "Ми добре підготуємо українську аудиторію і українські пропозиції" (до цього заходу), - запевнив глава держави.

В.ЮЩЕНКО також запросив єгипетських бізнесменів взяти участь в щорічних зборах Європейського Банку, які пройдуть в Україні 28 травня, і на які запросять більш як 5 тис. бізнесменів з різних країн.