Волонтери терміново збирають гроші на унікальну програму управління артвогнем ГІС Арта для бійців АТО

Програма управління артилерійським вогнем ГІС Арта, яка розроблена волонтерами, виводить процес ведення артилерійського вогню на абсолютно новий якісний рівень. Головна її перевага - швидкість прийняття рішень і точність карт. Загальна сума проекту складає 71650 доларів (1 576 300 гривень).

Про це повідомляють волонтери проекту "Повернись живим" на сторінці у Facebook.

"Уявіть собі ситуацію – безпілотник, акустичної системи артрозвідки або розвідник знаходять ціль і заносить її в систему. Вона з'являється в інших з поміткою, хто і коли її заніс, фотографіями аерофотографування і позначками. Кожна бригада бачить тільки свої знаряддя. Припустимо, що ціль може бути уражена батареєю номер N. Приймається рішення про відкриття вогню. Пару кліків і для кожного знаряддя розраховані поправки. Пара хвилин і можна відкривати вогонь, точність розрахунків до 5 метрів. Від виявлення цілі до її поразки проходять хвилини, з яких 20% це час польоту снаряда. Головна перевага - швидкість перетворення цілі у тепловізорі в поправки на знарядді і повна тиша в ефірі. Сигнал передається по закритій мережі з застосуванням будь-яких зручних вам видів шифрування", - йдеться в повідомленні.

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Волонтери зазначають, що крім швидкості, система дає ювелірну точність, що дозволяє зірвати операції противника, збереже життя мирних жителів, і мінімізує руйнування інфраструктури.

"Досі ГІС Арта працювала тільки в рамках однієї бригади. Наша ідея - завести в одну систему всю артилерію цілого напрямку. Починаємо з самого небезпечного з точки зору наступу напрямку. У цю систему увійде вісім різних підрозділів. Вони спільно створять каталог цілей, будуть бачити дії один одного", - пояснюють волонтери.

Саму програму розробники надають волонтерам безкоштовно. Але на сервери, клієнти і зв'язок потрібні кошти.

"Вже завтра нам терміново потрібно зробити передоплату за захищений комп'ютер Terra Mobil 1431 (постачальник надає нам їх за $1600 за середньої вартості на ринку $2100). Передоплата - 7 000 євро. Взагалі на напрям потрібно мінімум 7 серверів", - кажуть у проекті "Повернись живим".

За попередніми підрахунками на цей напрямок знадобиться 35 клієнтів – розвідникам, окремим батареям і знаряддям. Волонтери зупинилися на моделі Getak T800 Basi і сподіваються, що їм вдасться придбати ці комп'ютери за ціною $1200 за штуку.