Читачі УНІАН через підвищення тарифів менше використовують воду та заощаджують електроенергію - опитування

Більшість читачів УНІАН відчули на собі вплив нових тарифів на комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування читачів УНІАН у соцмережах на тему "Як вплинули на вас нові тарифи на послуги ЖКХ", який проводився з 16 по 19 червня 2015 року.

Таким чином, більшість респондентів (30%, 360 осіб) почали менше використовувати воду та вимикати більшість приладів у домі (27%, 328 осіб).

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У той же час 25% опитаних (305 осіб) зазначають, що просто не звертають увагу на зміни у платіжці.

Майже 13% (155 осіб) читачів УНІАН замість гарячої води віддають перевагу користуванню бойлером, а 4% (52 особи) зізналися, що користуються водою з бюветів.

Всього в опитуванні взяли участь 1200 користувачів ВКонтакте.