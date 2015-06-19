На Житомирщині колишній засуджений намагався організувати продаж зброї із АТО

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як зазначається, місцевий активіст однієї з громадських радикальних організацій, раніше судимий за вбивство, планував забезпечити постачання засобів ураження через своїх «однодумців», які перебувають у районі проведення антитерористичної операції.

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За "передачами" зі зброєю та боєприпасами для продажу зловмисник особисто виїжджав у східні регіони України. Правоохоронці затримали "торгівця" при спробі збуту автомата Калашникова з глушником та 60 патронів калібру 7,42 мм, більшість з яких бронебійно-запальні. За них він збирався отримати 2 тисячі доларів США.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили пістолет з набоями до нього. Зловмисник також мав підроблене службове посвідчення майора підрозділу внутрішньої безпеки з правом носіння табельної зброї неіснуючого правоохоронного органу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправників зброї і боєприпасів та інших осіб, причетних до каналу поставок.