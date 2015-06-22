У Київській ОДА створили проектний офіс реформування освіти і науки

Перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе ініціював створення Проектного офісу реформування освіти і науки в Київській області, завданням якого буде зміна системи навчання у бік більшої інтелектуальності, захопливості, користі та результативності. Реформа впроваджуватиметься у форматі пілотного проекту за прикладом Норвегії, Фінляндії та інших країн, з якими вже ведуться переговори про співпрацю. Проект змін розрахований на 3 роки і охопить дошкільну, позашкільну, професійну освіту і бізнес-навчання, а також науку.

«Численні спроби удосконалити нинішню незадовільну систему освіти не мали успіху, оскільки не відповідали викликам сучасності, вимогам до випускників шкіл і вишів, а також необхідності подолання системних криз. Подолати останні можна тільки з допомогою проривів, на які ми й націлені», – говорить перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе.

Очолив Проектний офіс радник Парцхаладзе з питань реформування системи освіти Київської області Володимир Співаковський – кандидат економічних наук, засновник і керівник першого в Україні приватного ліцею «Гранд». Його заступником і партнером стала Вероніка Верба, доктор економічних наук, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (СМС - Ukraine).

Керівник Проектного офісу реформування освіти і науки Володимир Співаковський переконаний, що 80% нинішнього освітнього продукту є «браком», адже школярійстуденти не отримують в навчальних закладах навичок, потрібних для самореалізації, а викладачі не мотивовані на творчу працю. «Нинішня система освіти не влаштовує жодну категорію її учасників. І ми повинні або змиритися з цим, або намагатися системно все перетворити. Керівництво Київської області вирішило йти по другому шляху», – зазначив він.

Заступник керівника Проектного офісу реформування освіти і науки Вероніка Верба наголошує, що успішна система освіти повинна робити дитину , батьків та вчителів щасливими, тож під час реформи потрібно врахувати інтереси всіх учасників навчального процесу, а також бізнесу, суспільства та держави.

Модель розвитку освіти і науки в Київській області буде визначена під час стратегічної сесії «Зони розвитку освіти в Київській області», яка відбудеться в четвер, 25 червня 2015 року, в Українському домі.

Взяти участь у стратсессіі можуть усі охочі. Заявкою на участь є реєстраційна анкета.

Нагадаємо, КОДА проводить відкритий конкурс на заміщення посади керівника Департаменту освіти і науки.