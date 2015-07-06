Обшук у прокурорів-корупціонерів: Саакашвілі розповів, чому проти Сакварелідзе хотіли порушити справу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі.

Навіть хотіли порушити кримінальну справу проти Давида Сакварелідзе за "незаконне захоплення будівлі" спецгрупою "Альфа". Крім того, його прокурорам і слідчим оголосили, що вони звільнені.

"Сьогодні цій огидній святоплясці поклав край президент Порошенко! Він особисто втрутився і підтримав слідство і заборонив йому заважати, наказав довести справу до кінця, кого б воно не стосувалось", - зазначив Саакашвілі.

Найбільша в історії прокуратури антикорупційна операція, проведена молодими українськими прокурорами.Під керівництвом ... Posted by Mikheil Saakashvili on 6 Июль 2015 г.

Варто зазначити, що він висловив сподівання, що після реакції президента той керівник, який явно намагався зам'яти цю справу за останню добу, відповість за свої дії.

"Також я вже попросив СБУ допомогти з виявленням великомасштабної корупції в прокуратурі Одеської області", - наголосив Саакашвілі.

Раніше УНІАН повідомляв, що при затриманні у чиновників було виявлено загалом близько 500 тис. дол. США, а також коштовності та цінні папери.

При цьому у заступника глави слідчого управління ГПУ Шапакіна під час обшуку було знайдено $130 тис. в кабінеті, $30 тис. і €22 тис. в будинку, $170 тис. і 500 тис. грн у квартирі, а також документи на депозитні вкладення на суму 800 тис. грн та незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси.

При обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця також було знайдено 35 пакетів з діамантами загальною кількістю 65 каменів.