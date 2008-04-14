Ющенко надав Луцькому технічному університету статус національного
10:43, 14 квітня 2008Суспільство
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Президент підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав Луцькому державному технічному університету статус національного.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Волинської облдержадміністрації, відповідний указ глава держави підписав 11 квітня 2008 року.
У документі зазначається, що статус національного Луцькому державному технічному університету надано, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.
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