Ющенко надав Луцькому технічному університету статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав Луцькому державному технічному університету статус національного.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Волинської облдержадміністрації, відповідний указ глава держави підписав 11 квітня 2008 року.

У документі зазначається, що статус національного Луцькому державному технічному університету надано, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.