Україна умовила Панаму

30 березня Україна завершила переговори і підписала Протокол про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Республікою Панама в рамках вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

У повідомленні наголошується, що підписання цього Протоколу є завершенням переговорів із 45 країнами-членами СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ц.р. заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив, що Україна розраховує до кінця першого кварталу 2006 року завершити підписання двосторонніх протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг, необхідних для вступу до СОТ.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ були розпочаті в 1997 році.

На сьогодні Україні залишилось підписати проотколи про взаємний доступ на ринки товарів та послуг ще із чотирьма країнами – Киргизстаном, Китайським Тайпеєм, Єгиптом та Австралією.

Крім того, Верховна Рада повинна ухвалити ще декілька законопроектів, після чого Україна зможе віддати підготовлене досьє на розгляд робочій групі СОТ по Україні в Женеві для ухвалення остаточного рішення.