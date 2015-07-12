У "Правому секторі" заявили про блокування силовиками всіх його тренувальних баз в західних областях

Про це повідомив УНІАН речник "ПС" Львівщини Тарас Кузяк. "На даний час сім БТРів і велика кількість правоохоронців, які не представляються, оточили тренувальну базу в Сколівському районі Львівщини, яка розташована неподалік міста Сколе. Вхід-вихід із бази, де постійно проходять вишкіл від 20 до 100 активістів "Правого сектора", які звідти вирушають в зону проведення АТО, заблоковано. Така ж інформація надходить з інших навчально-тренувальних баз, які знаходяться на теренах західних областей", - сказав Тарас Кузяк.

Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити АваковаЗа його словами, силовики, вочевидь, у такий спосіб блокують можливість активістам "ПС" вирушити "на допомогу побратимам у Закарпаття".

"Наразі до будь-яких активних дій силовики не вдаються. Ми сподіваємося на здоровий глузд, однак у разі штурму бази у Сколівському районі ми готові вдатися до опору, і вже активісти "ПС" виставили блокпости в районі оточеної бази біля Сколе", - заявив Тарас Кузяк.